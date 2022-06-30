جنات: استقالة هاني شاكر نتيجة تراكم ضغوط كتيرة.. النقابة كلها مشاكل

أعلنت المطربة المغربية جنات خلال لقائها ببرنامج «أراب وود»، حزنها بسبب استقالة الفنان هاني شاكر عن منصب نقيب المهن الموسيقية.

وقالت جنات: «أنا بحب هاني شاكر لأنه صديق من زمان، فنان كبير وأستاذ وواجهة مشرفة لنقابة الموسيقيين، وعز عليا للدرجة دي إنه مضغوط وللدرجة دي زعل من الموقف اللي حصل».

جنات: منصب النقيب مليان مشاكل

وأضافت جنات: هو شغل النقابة وشغل النقيب بالذات مليان مشاكل، وأكيد ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لأزمة، كل يوم النقابة مليئة بالقصص والحوارات والقرار ده نتيجة لتراكم مشاكل كتير».

استقالة هاني شاكر

وأعلن الفنان هاني شاكر، منذ أيام خلال مداخلة تليفونية عبر إحدى القنوات التليفزيونية استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية بعد ما حدث بالمؤتمر الذي أقامته النقابة، للصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست.

وقال هاني شاكر: «لا يليق بالفنانين ما حدث اليوم، وكنا نتمنى أن تنتهى المشكلة بمنتهى الحب، وفقا لما هو مخطط لها، وحاولت أجمع الأسرة الموسيقية تحت راية النقابة، والفنان حسن شاكوش اعتذر أمام الجميع، وفي آخر دقيقة تبدل المشهد وحدث ما حدث أتمنى يجي نقيب يهدئ الأحوال، ويحقق إنجازات أكتر وأتمنى لهم كل التوفيق وأتمنى يجي نقيب يهدئ الأحوال، ويحقق إنجازات أكتر وأتمنى لهم كل التوفيق».