جنات: أنجح ألبوماتي من إنتاجي الشخصي.. وعلاقتي بروتانا جيدة

كشفت الفنانة جنات أنها تعمل حاليًا على تجهيز ألبوم غنائي جديد من المقرر أن يرى النور العام المقبل لكونها كانت طرحت آخر ألبومتها «أنا في انتظارك» العام الماضي.

جنات تنتظر طرح دويتو مع الفنان طلال سلامة

قالت جنات لـ«الوطن» إن ألبومها الجديد من إنتاجها الشخصي بعد تعاون طويل مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات: «ألبومي الجديد من إنتاجي، وهو أمر اعتدت عليه طيلة مشواري الفني، حيث يكون أي تعاقد فني مع شركة إنتاج يكون ألبومي الذي يلي التعاقد من إنتاجي، ولذلك فضلت أن يكون أول ألبوم لي بعد انتهاء تعاقدي مع روتانا من إنتاجي الشخصي»، مؤكدة أن أنجح ألبوماتها الغنائية «حب جامد» كان من إنتاجها الشخصي.

جنات طرحت أغنية سيد الأحباب فى عيد الفطر

وأكدت جنات أن علاقتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات جيدة للغاية وأنها شاركت معها في تسجل دويتو غنائي مع الفنان السعودي طلال سلامة، بعنوان «يوم ميلادي»، ومن المقرر أن يرى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو أول دويتو غنائي يجمعها بمطرب سعودي.

وكانت جنات قد طرحت مؤخرًا أغنية باللهجة الخليجية بعنوان سيد الأحباب بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وحققت الأغنية أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أنا في انتظارك آخر ألبومات جنات

يُذكر أن آخر ألبومات جنات كان قد طُرح نهاية عام 2020، بعنوان «أنا في انتظارك»، وتضمّن الألبوم 10 أغنيات قدمتها جميعًا باللهجة المصرية وتعاونت فيها مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين أمثال عزيز الشافعي.