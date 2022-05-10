جنات: سعيدة بنجاح «سيد الأحباب».. وموعد طرح أغنيتي مع طلال سلامة بيد «روتانا»

قالت الفنانة جنات أن موعد طرح أغنيتها الجديدة مع الفنان السعودي الكبير طلال سلامة لم يتحدد بعد رغم قيامها بتسجيلها في بداية العام الماضي.

جنات: سعيدة بنجاح أغنية سيد الأحباب

أوضحت جنات في تصريحات لـ «الوطن» أن أغنية يوم ميلادي التي تجمعها بالفنان طلال سلامة لم يتحدد بعد موعد إطلاقها، وأن موعد الطرح سيكون بيد شركة روتانا.

كما أعربت جنات عن سعادتها البالغة للنجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الخليجية الجديدة سيد الأحباب، التي تجاوزت حاجز ربع مليون مشاهدة منذ طرحها في عيد الفطر المبارك.

أغنية سيد الأحباب شارك فيها عدد من الموسيقيين منهم فهد الشمراني في الإيقاعات وعمر زياد في القانون ومحمود شاهي صولو أورج، والهندسة الصوتية عمر إسماعيل والإشراف العام روبير فخري.

وتقول بداية الأغنية

يا طول ليل الشتا وإحساسه البارد

في وحدتي غير دمعي ما يسليني

لو كانوا الناس واجد والغلا واجد

شوفتك يا سيّد الأحباب تكفيني

حبيتك بصمت ودموع الوله شاهد

من قلبي تسيل قبل تسيل من عيني

أخاف يلمح غلاك الواشي الحاسد

وأخاف لا تنتهي من دونك سنيني

جنات قدمت أغنية رمضانية مع هشام عباس

جنات كانت قد طرحت منذ عدة أسابيع اغنية بعنوان لمتنا رمضان بمناسبة شهر الكريم وقدمتها مع الفنان هشام عباس وكانت تذاع الأغنية عبر القنوات المصرية المختلفة عقب أذان صلاة المغرب.