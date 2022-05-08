جنات تتخطى ربع مليون مشاهدة بـ«سيد الأحباب» على اليوتيوب

تخطت أغنية جنات الجديدة «سيد الأحباب» التي قدمتها لجمهورها الخليجي حاجز ربع مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهو العمل الذي كتبه عبدالله بن سعد بن عبد العزيز ولحنه ووزعه أسامة إسماعيل.

جنات تتعاون في أغنية خليجية مع الأمير عبدالله بن سعد

أغنية سيد الأحباب شارك فيها عدد من الموسيقيين منهم فهد الشمراني فى الإيقاعات وعمر زياد في القانون ومحمود شاهي صولو أورج، والهندسة الصوتية عمر إسماعيل والإشراف العام روبير فخري.

وتقول بداية الأغنية

يا طول ليل الشتا وإحساسه البارد

في وحدتي غير دمعي ما يسليني

لو كانوا الناس واجد والغلا واجد

شوفتك يا سيّد الأحباب تكفيني

حبيتك بصمت ودموع الوله شاهد

من قلبي تسيل قبل تسيل من عيني

أخاف يلمح غلاك الواشي الحاسد

وأخاف لا تنتهي من دونك سنيني

جنات تقدم أغنية رمضانية مع هشام عباس

وقدمت جنات مؤخرا دويتو بمناسبة شهر رمضان الكريم بعنوان لمتنا، وكان يعرض عقب أذان المغرب على القنوات المختلفة وشاركها في الغناء الفنان الكبير هشام عباس.

وأحيت جنات مؤخرا، عددا من الحفلات الغنائية، من بينها حفل غنائي كبير في مصر الجديدة، حضره عدد كبير من النجوم؛ منهم عبير صبري، ومي سليم، وريم البارودي، ومنة فضالي، وسامح حسين، ومحمد نجاتي، ودوللي شاهين، وراندا البحيري.