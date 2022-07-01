رئيس اتحاد المصريين في أوروبا: صححنا المعلومات حول ثورة 30 يونيو

أكد الدكتور عصام عبدالصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا أن الغرب كان يعتقد أن ثورة 30 يونيو هو انقلاب وأنهم حرصوا على تصحيح هذه المعلومة والتأكيد على أنها ثورة شعب، لافتًا أنهم كانوا يقابلوا المسئولين والإعلاميين الأجانب ويشرحوا لهم أن ما حدث في مصر ثورة شعبية ويصححوا لهم المفاهيم.

المصريون انتظروا الرئيس السيسي خارج الأمم المتحدة

وأوضح عبدالصمد خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن أثناء كلمة الرئيس السيسي في مقر الأمم المتحدة كان المصريون في الخارج رجال ونساء ينتظروه، مشيدًا بمواقف المراة المصرية في الخارج ودعمها لثورة 30 يونيو وللرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار أنهم عاشو الضنك قبل 30 يونيو وشاهدوه، لافتًا أنه على المستوى الشخصي تعرض لاعتداءات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بسبب دعمه للثورة، وأنه تعرض لاعتداء على منزله أكثر من مرة من مؤيدي جماعة الإخوان في أوروبا.