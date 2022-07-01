3000 متفرج يرفعون علم مصر احتفالا بذكرى 30 يونيو في الأوبرا

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فتحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر أبوابها مجانًا للجمهور، حيث احتشد 3000 مشاهد بمسرح النافورة رافعين أعلام مصر للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

تفاصيل الحفل

ووسط مشاعر حماسية احتفالا بالثورة تغنى كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار، وبرؤية فنية وإخراج الفنان عبدالوهاب السيد بوطنيات مصرية، استدعت عاطفة الفخر والاعتزاز، وتفاعل معها الحضور الذي ضم مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، وتضمنت فيديو لبيان وقف العمل بالدستور الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جانب مؤلفات «مصر التي في خاطري، حبيبتي من ضفايرها، تتري بداية ونهاية مسلسل أرابيسك، تتر مسلسل العائلة، آهين يا دي الزمن، أقوى من الزمان، ع الدوار، المصريين أهم، يا عروس النيل، مصانع الرجال، شعر الشهيد المنسي، ابن الشهيد، تعظیم سلام، يا حبيبتي يا مصر، بوابة الحلواني، الله ع المستقبل، مصر يا أعز الحبايب، مصر عادت شمسك الذهب، راحة فين يا عروسة، إذا مصر قالت نعم، تحيا مصر والنشيد الوطني».

وقدم تلك الأغنيات عدد كبير من الأطفال وهم: «رحمة ضاحي، أحمد مجدي، مريم حنفي، أحمد الحسيني، إسراء عصام، مهدي محمد، مروان، محمود البطران . جيوفاني، هاجر سعيد، ملك سعيد، شمس الأسواني، مازن علوان، أدهم الجوهري، مصطفى ناصر، فاروق محمد، أحمد محمود، كلارا صموئيل، لوجين تامر، محمد يسري، رحمة عصام، ساندرا هشام، زیاد، ملك أحمد، ريم أسامة، مريم مجدي، غادة سيد، مصطفى ناصر، يوسف الراوي».

أكثر من 50 طفلا يقدم أغنيات الحفل

وفى ذات السياق أقيم أيضا على مسرح أوبرا دمنهور حفل مجاني أحياه فصل كورال ذوي القدرات الخاصة قيادة وتدريب ميرفت همام، وتضمن مختارات من أشهر الأعمال الغنائية الثورية القديمة والمعاصرة.