مدحت العدل: 30 يونيو خلصت مصر من كابوس جماعة الإخوان الإرهابية

قال الكاتب مدحت العدل، إن يوم 30 يونيو يأتي بذكرى غالية خلصت مصر من كابوس، لافتًا إلى أن مصر تسير إلى الخير برغم الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الجميع، متابعًا: «كل عام والرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والعربي بخير بذكرى ثورة 30 يونيو».

إعادة بناء مصر من جديد

وأوضح «العدل» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر يعاد بنائها من جديد وفي طريقها لتجاوز كل صعب، وبالرغم من وجود كورونا وحرب أوكرانيا إلا أن الدولة المصرية تسير على طريقها بثبات، معقبًا: «الدولة تخلصت من كابوس والآن تبنى من أول وجديد وتتخطى كل الصعاب».

مصر تسير للخير مهما مرت بظروف اقتصادية

وتابع أن الدولة المصرية تسير للخير ومهما مرت بظروف اقتصادية إلا أن القادم أفضل وسنعبر كل الأزمات، لافتًا إلى أن الفن عبر وسيعبر بعمق عن ثورة 30 يونيو «نفذنا مسلسل الداعية خلال وجود الإخوان للتحذير من استغلال الدين في السياسة».

وأكد الكاتب مدحت العدل أن نظام الإخوان يخشى القوة الناعمة وتأثير الفن عليها ويعمل على استغلال الدين للوصول لعقول المصريين ومحاولة السيطرة عليها.