صلاح عبدالله: ثورة 30 يونيو تعتبر العبور الثاني بعد حرب أكتوبر

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه كان يتابع ما يحدث في 30 يونيو من خلال التلفزيون لمروره بظروف صحية سيئة لم تمكنه من التواجد في الشارع ومشاركة الجماهير، معقبًا: «شاركت بقلبي وقلمي وأفكاري وتشجعي للمصرين الشرفاء على المشاركة في ثورة 30 يونيو التي تعتبر بمثابة العبور الثاني بعد حرب أكتوبر المجيدة».

تبدأ مصر الجديدة التي نريدها جميعا

وأوضح «عبدالله» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أعظم تاريخين في مصر الحديثة هما 6 أكتوبر 1973، و30 يونيو 2013 ويجمعمها العبور، فالأول عبرنا خلاله اليأس والهزيمة والإحباط وفي الثاني عبرنا المشاعر السيئة وتجاوزنا الجماعة الإرهابية لتبدأ مصر الجديدة التي نريدها جميعًا، متابعًا: «ثورة 30 يونيو هي العبور الثاني لمصر، بعد حرب أكتوبر المجيدة، والجماعة الإرهابية كانت تريد مصر أخرى غير التي نعرفها ونحبها».

صلاح: الإخوان لا ينتمون لمصر

وتابع «عبدالله»: «الإخوان لا ينتمون لمصر، وكانوا يريدون تخريبها من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية بالسيطرة على السلطة، وهو مالم تسمح به الدولة ولا الشعب ولا القيادة الحقيقة».

واختتم صلاح عبد الله بالإشارة إلى أن الله أنعم على الشعب المصري بالرئيس عبد الفتاح السيسي البطل الشجاع الذي استطاع التصدي لاستبداد جماعة الإخوان الإرهابية.