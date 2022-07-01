إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بنيوجيرسي

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها عملية إطلاق النار التي شهدتها ولاية «نيوجيرسي»، لفت 9 إصابات على الأقل، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية عن استعدادها لدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول هجمات محتملة خلال الانتخابات المقبلة.

وأصيب 9 أشخاص بينهم طفل واحد على الأقل بالرصاص في مدينة «نيوارك» بولاية «نيوجيرسي» الواقعة في شمالي شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

القائم بأعمال مدير السلامة العامة في «نيوارك»: جميع المصابين في حالة مستقرة

وأوضح القائم بأعمال مدير السلامة العامة في «نيوارك»، راؤول مالاف، أن جميع المصابين في حالة مستقرة ويعالجون جراء الإصابة بطلقات نارية. وأضاف مالاف، أن الشرطة تبحث عن سيارة «هوندا بايلوت» بيضاء سُرقت في جيرسي سيتي يعتقد أنها متورطة في إطلاق النار.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام محلية،عن مسؤولين بالشرطة قولهم إن امرأة «20 عاما» كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع مدينة «نيويورك» أصيبت برصاصة في رأسها وقتلت.

اعتقال 181 شخصا احتجوا على إلغاء ضمانات حق الإجهاض وسط العاصمة «واشنطن»

واعتقلت الشرطة الأمريكية، 181 شخصا احتجوا وسط العاصمة «واشنطن» على إلغاء الضمانات الدستورية لحق المرأة في الإجهاض، وقالت «شرطة الكابيتول»، المسؤولة عن أمن المحكمة العليا ومبنى الكونجرس، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن العتقالالت جاءت لإغلاق تقاطع شارع كونستيتيوشن، شمال شرق، وفيرست ستريت، شمال غرب.

وكان المدافعون عن الحرية الإنجابية، في وقت سابق، أغلقوا الشارع في منطقة المحكمة العليا الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وألغت المحكمة العليا الأمريكية، الضمانات الدستورية للحق في إنهاء الحمل وسمحت للولايات بتنظيم الممارسة بنفسها، ونصف الولايات الأمريكية الـ50 تخطط لحظر أو تقييد الإجهاض.

10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول هجمات محتملة على الانتخابات الأمريكية

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها مستعدة لدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الهجمات المحتملة على النظام الانتخابي الأمريكي خلال الانتخابات المقبلة.

وأشار مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، خلال منتدى بواشنطن، إلى أن بلاده بدأت في تسجيل المزيد من محاولات المتسللين للتأثير على العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.