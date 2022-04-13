عاجل.. القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار بمترو أنفاق بروكلين

ألقت شرطة نيويورك، القبض على رجل قالت إنه فتح النار على قطار مترو أنفاق في بروكلين خلال ساعة الذروة الصباحية، لتنهي مطاردة استمرت يومًا بعد أن أسفر الهجوم عن إصابة أكثر من 20 شخصًا، حسبما ذكرت وكالة «أسوشيتيد برس».

وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن فرانك آر جيمس، 62 عاما، اعتقل في مدينة نيويورك، بعدما حددت الشرطة أنه المشتبه به في وقت مبكر من اليوم.

العثور على سلاح الجريمة

وخلال ذلك، قال مسؤول في سلطات نيويورك لصحيفة «يو إس إيه توداي»، إن مسدسًا جرى العثور عليه في مكان إطلاق النار، يعتقد أنه مملوك لـ جيمس، وقال المسؤول إن هذا الارتباط كان من بين العوامل التي رفعت وضعه من شخص محل اهتمام إلى موضع شك.

مقاطع فيديو تدل على الجاني

وقالت السلطات إن المحققين يحققون أيضا في مقاطع فيديو تهدد بالعنف ويبدو أنها أظهرت جيمس عند ارتكابه للجريمة.