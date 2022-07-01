محلب عن حكم الإخوان: كنا سندخل في نفق مظلم لا يعلم نهايته إلا الله

اعتبر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن بوصلة الوطن ضاعت قبل ثورة 30 يونيو، ولم يعرف أحد إلى أن تتجه البلاد، حيث فقدت البلاد الأمن وحدث انفصال بين المواطنين وتحزبوا وخٌلقت روح انشقاق تأججت، لافتًا إلى ضياع كل ما يسبب طمأنينة الشعب المصري.

حاولوا تغيير جينات الشعب المصري

وأوضح محلب في تصريحات تلفزيونية، أن البلاد عانت من مشاكل في التيار الكهربي والوقود وطوابير الخبز والانفلات الأمني، لافتًا إلى أن الشعب المصري تعرض لضغوطات كبيرة قبل ثورة 30 يونيو ليفقد هويته، معتبرًا أن الشعب المصري تعرض لمحاولة تغيير جيناته ووضعه في قالب حديدي وهو الشعب صاحب حضارة الـ7000 عام.

مسار الإخوان رفضه الشعب المصري

وأكد محلب أن البلاد كانت ستشهد بحار من الدماء لولا ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت مشادات «عمر الشعب المصري ما كان يشتبك مع الشعب المصري لكن كان هناك الباعث لتأجيج روح الكراهية والفرق بين المسلم والمسلم والمسلم والمسيحي وكان نوع دفع لتغيير الشخصية المصرية وفرض مجموعة فقط هي اللي تقود وتغير وتخلق مسار يرفضه الشعب المصري»، معتبرًا أننا كنا سندخل في نفق مظلم لا يعلم نهايته إلا الله سبحانه وتعالى.