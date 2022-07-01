للمرة الأولى منذ 7 سنوات.. فرض تقنين استخدام الطاقة الكهربائية في اليابان

فرضت حكومة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، للمرة الأولى منذ 7 سنوات، نظام تقنين استخدام الطاقة الكهربائية، وحثت الأسر والشركات على تقليل الاستهلاك بحكمة خلال فصل الصيف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تقليل استهلاك الكهرباء للأغراض الثانوية

ويسمح التقنين، باستخدام مكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى لتجنب الحر، فيما يجب تقليل استهلاك الكهرباء للأغراض الثانوية.

وأشارت الحسابات إلى أنه في حالة حدوث موجة حر قوية في جميع مناطق البلاد تقريبا، باستثناء أوكيناوا وجزيرة هوكايدو، يمكن أن يكون احتياطي الطاقة 3.7% فقط، في حين أنه يعتبر حرجا عند حدود 3%.

11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب ضربة شمس في العاصمة «طوكيو»

وظهرت مشاكل الإمداد بالكهرباء على خلفية ارتفاع أسعار موارد الطاقة، وانخفاض مستوى التوليد في محطات الطاقة الحرارية، فيما قال مسؤولون يابانيون، إن 11 شخصًا على الأقل في العاصمة «طوكيو» لقوا حتفهم بسبب موجة الحر في يونيو الماضي، وهو أعلى رقم في شهر منذ 10 سنوات على الأقل.

وقال مكتب الفاحص الطبي، في بيانات، حتى، أمس الاول الأربعاء، كان الضحايا الـ 11 في الأربعينيات من العمر وحتى التسعينيات من العمر، لكن الغالبية كانوا من كبار السن، مع 4 في السبعينيات من العمر، و4 آخرين في الثمانينيات من العمر، وفقا لما ذكرته قناة «إن إتش كيه» اليابانية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وتم العثور على 9 من 11 شخصا، فاقدا للوعي في منازلهم أو في أماكن داخلية أخرى، فيما تم العثور على امرأة في السبعينيات من عمرها ميتة في سريرها في «أداتشي»، يوم الثلاثاء الماضي.

من جانبها، نصحت إدارة الإطفاء في العاصمة اليابانية «طوكيو»، المواطنين باستخدام مكيفات الهواء دون القلق بشأن توفير الكهرباء، وشرب السوائل بشكل متكرر.