تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية خلال موجة الحر الشديد.. تستمر حتى الغد

كثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتعلقة بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم، وذلك بالتزامن مع موجة الحر الشديد التي ضربت البلاد على مدار اليومين الماضيين .

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وتضمنت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن اليوم، استمرار أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجة البحري حتى جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا؛ كما تزداد فترات سطوع الشمس؛ لتزيد من الاحساس بحرارة الطقس، مشيرة إلى أنّ موجة الحر الحالية من المتوقع أن تنكسر نسبيًا غدًا الأربعاء.

وجاءت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية متضمنة عدة إرشادات للمواطنين لاتباعها خلال فترة ذروة ارتفاع درجات الحرارة على مدن الجمهورية، منها ضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس في فترات الذورة، التي تبدأ من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا، الإكثار من تناول المياه والسوائل لتعويض الفاقد في عملية التعرق، فضلا عن ضرورة ارتداء الملابس القطنية، خلال الخروج من المنزل.

درجات الحرارة الأربعاء والخميس

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا الأربعاء الموافق 1 يونيو، أن تصل العظمى في القاهرة الكبرى 35 والصغرى 21، وفي الوجه البحري ستكون درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24، وتسجل على جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 يونيو، فتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 35 والصغرى 23، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.