تدشين مجموعة عمل مصرية أمريكية لمواجهة التغير المناخي

أعلن السفير سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ، بحضور جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ.

وأوضح وزير الخارجية، أنه جرى الاتفاق على تأسيس المجموعة خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي، لافتا إلى أن اللقاء تضمن مناقشة أولويات وأهداف الرئاسة المصرية للدورة القادمة من مؤتمر التغير المناخي «COP 27».

دعم وتعزيز جهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ

وأكد «شكري» في مؤتمر صحفي، بحضور جون كيري، استمرار مصر في بذل جهودها لرفع طموح عمل المناخ الدولي على المستويات كافة، سواء في مجالات خفض الانبعاثات، أو دعم وتعزيز جهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، أو حشد التمويل اللازم، لتمكين الدول النامية من القيام بواجبتها، في إطار تنفيذ اتفاق باريس لتغير المناخ.