نقيب الفلاحين: التوسع في القطاع الزراعي ضرورة وليس رفاهية

أشاد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر، لافتا إلى أن التوسع الأفقي في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية والتوسع الرأسي بزيادة الإنتاج أصبحت ضرورة مهمة من الأولويات وليست رفاهية يمكن تأجيلها.

التوسع الأفقي والرأسي في القطاع الزراعي

وأضاف أبوصدام، في بيان، أن التوسع الأفقي والرأسي في القطاع الزراعي ضرورة لتعويض الفاقد من الأراضي الزراعية نتيجة التعديات في السنوات الماضية ولتوفير المنتجات الزراعية بأسعار معقولة للمواطنين في ظل الزيادة السكانية الرهيبة.

وأشار إلى أنّ الاتجاه إلى زيادة الانتاج الزراعي بكل السبل هو الطريق الأمثل للحد من الأزمات العالمية الراهنة والمستقبلية؛ لتوفير الأمن الغذائي والحد من الحاجة للدول الأخرى مع ما يشكل ذلك خطرًا على استقلالية الدولة.

زيادة التنمية الزراعية يعود بالمنفعة

وأوضح نقيب الفلاحين، أن زيادة التنمية الزراعية يعود بالمنفعة المباشرة وغير المباشرة على الفلاحين فالفلاح هو العنصر الأساسي في أي عملية زراعية باعتباره المعنى الأول بهذه التنمية سواء كان منتجًا أو مستهلكا أو حتى عامل في هذه المشروعات القومية العملاقة.

وأكد نقيب الفلاحين أنّ اتجاه الدولة لتنفيذ مشروعات زراعية عملاقه هو عين الصواب لعدم قدرة القطاع الخاص على تنفيذ مثل هذه المشروعات من ناحية، وللحفاظ على الأمن القومي الغذائي من ناحية أخرى.

وتابع حسين أبوصدام، بأن مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة والمشاريع القومية الزراعية الأخرى توفر فرص عمل جديدة وتنمي الخبرات الزراعية، وتخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتساهم في توفير المنتجات الزراعية بأسعار معقولة وتساهم في دعم ميزانية الدولة بالعملة الصعبة في حالة التصدير.