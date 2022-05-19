نقيب الفلاحين: الحوار الوطني منحة ربانية في الوقت الحالي

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الحوار الوطني منحة ربانية في الوقت الحالي، وكان الجميع يخشى التحدث في السياسة، لوجود حاجز من الخوف، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لشجاعته في كسر حاجز الصمت في الوقت الذي يتحدث فيه العالم بالكامل، عن الأمور السياسة.

وأوضح أبو صدام، خلال استضافته ببرنامج كلام في السياسة مع الإعلامي احمد الطاهري، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الفلاح المصري من الممكن أن يتعرض للجوع كي يطعم الجميع، ويفضل الناس دائما عنه في وقت الأزمات والثورات، «كان بيشتغل في عز الازمات وبدون مطالب وكان عنده احتياجات لتنمية الزراعة فقط».

فدان القمح يجني نحو 25 أردبا

أشار أبو صدام، إلى أن محصول القمح هذا العام، شهد أفضل موسم له على مستوى التاريخ، فأصبح فدان القمح يجني ما يقرب من 25 أردب، بمتوسط 20 أردبا، لافتا إلى أن مصر هذا العام، زرعت نحو 3 ملايين و600 ألف فدان قمح لأول مرة في تاريخ مصر، بما يعادل تلت المساحة الزراعية في مصر.

الصوامع حفظت 15% من الأقماح كان هدرا

أضاف أبو صدام، أن إعلان الحكومة هذا العام، سعر القمح قبل الزراعة جعل الفلاح يعمل بشكل أكبر على زيادة المساحة المنزرعة بالأقماح، مشيرا إلى أن الصوامع التي أنشأتها الدولة المصرية، حفظت هدر كبير من الأقماح كان يقدر بـ15% تقريبا، بالإضافة للأصناف الجديدة التي طرحها مركز البحوث الزراعية أدت لزيادة الإنتاج.

وأكد نقيب الفلاحين، أن الفلاح له الحق في المشاركة في الأعمال السياسية ودخول البرلمان والإبداء برأيه في كل الأمور وطرح المطالب والمقرحات، موضحا أن التعديلات الدستورية لابد أن تتضمن مشاركة الفلاحيين في البرلمان فلا يوجد حتى الآن تمثيل ملائم حقيقي للفلاح، فأصبح الفلاح منتجا زراعيا على عكس الماضي فهناك فلاحيين ولديهم مؤهلات علمية عليا.