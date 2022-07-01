تحقيقات قضية شيماء جمال: صديق الزوج شارك في الجريمة وتلقى مبلغا ماليا

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، أنّ صديق زوجها كان شريكًا في تنفيذ الجريمة كما كان على علم مسبق بما عزم عليه زوجها قبل الحادث بقرابة شهرين، وبيّنت التحقيقات أن المتهم جلس مع زوج الإعلامية ووضعا خطة التنفيذ عبر استئجار مزرعة في أبو صير بالبدرشين وحفر حفرة داخلها ودفنها بالمزرعة، وذلك نظير حصوله على مبلغ مالي.

التحقيقات: صديق زوج المذيعة شيماء جمال شريكًا في الجريمة

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن صديق زوج المذيعة شيماء جمال هو فاعل أصلي في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وأن النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات وجدّد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا.

صديق زوج شيماء جمال أرشد عن مكان جثتها في مزرعة بالبدرشين

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن صديق زوج المجني عليها أرشد عن مكان الجثة في المزرعة، وتم استخراجها ونقلها إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء تحرياتها والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث.

النيابة تحقق مع زوج شيماء جمال بتهمة القتل العمد

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع زوج شيماء جمال بتهمة القتل العمد ولم يصدر عنها أي قرارات بحق المتهم حتى الآن، وذلك بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض على زوج شيماء جمال في محافظة السويس بعد أن تنقل بين 3 محافظات هربًا من الشرطة وعثر بحوزته على طبنجة وحقيبة داخلها متعلقاته الشخصية.