متطوعون يقومون بتنظيف وتوسعة المقابر بالشيخ زويد.. 10 مدافن لعابري السبيل

قام عدد من شباب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بتنظيم وتنظيف المقابر، وذلك لمساعدة أهالي الموتى الذين يتعذر عليهم حفر قبورا جديدة لدفن ذويهم، بالإضافة لإيجاد وتوفير أماكن أخرى لدفن موتى عائلات وقبائل المدينة.

تنظيف توسعة المقابر

وقال نبهان الجبالي، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات بالشيخ زويد، لـ«الوطن»، إنه قام هو ومجموعة من المتطوعين من شباب مدينة الشيخ زويد، بالعمل على تنظيف المقابر من الأشواك من خلال معدات تم استئجارها، وأخرى لمتطوعين، وتم على إثر ذلك توسعة منطقة المقابر.

وأضاف «الجبالي»، أنه تم تنظيم حفر المقابر، على أن تكون جميع القبور الفردية متساوية، ويتم من خلال ذلك استغلال المساحات الموجودة بين القبور حتى تكفي المنطقة لعملية دفن الموتى بمقابر المدينة، ولا يتم التبذير في الأراضي المخصصة لذلك.

حفر 10 قبور لغير القادرين

وقال حسن أبو رويس، أحد المتطوعين، لـ«الوطن»، إنه تم حفر 10 قبور وتجهيزها بالحجارة مجانا، لعابري السبيل أو للموتى من خارج الديار الذين يتم دفنهم في مقابر المدينة، وغالبيتهم من أهالي القرى وأهالي رفح.

فيما كشف أحمد أبو زياد خويطر، أحد المتطوعين، عن المجموعة لاحظت أن هناك عدم تنظيم في عملية حفر المقابر، فأهالي الموتى يقومون بدفن ذويهم دون مراعاة أن يكون القبر ملاصقا لاقبر المجاور له، وبناء عليه قررت المجموعة التطوعية تنظيم عملية الدفن، وأيضا حفر بعض القبور لغير المقتدرين وتنظيف منطقة المقابر.

الجدير بالذكر، أن أهالي شمال سيناء يدفنون موتاهم بشكل فردي ولي جماعي، على أن يكون لكل متوفى قبر خاص به وحده، وليس كما يحدث في باقي المحافظات، علاوة على أن القبور أغلبها غير مخصص لعائلات أو قبائل معينة، بل أن هناك اختلاط في عملية الدفن، خاصة في مناطق بئر العبد والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق في العريش.