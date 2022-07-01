إصابة رجل وزوجته ونجلهما في حادث سير على طريق «العريش - الشيخ زويد»

أصيب 3 أشخاص «رجل وزوجته وابنه»، اليوم الجمعة، في حادث سير على الطريق الدولي العام بين العريش والشيخ زويد، وجرى نقلهم لمستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بحادث سير على طريق العريش الشيخ زويد

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث سير على الطريق الدولي العام بين العريش والشيخ زويد، وانتقلت القوة الأمنية لمكان الحادث لمتابعة الواقعة وسماع شهود العيان الذي حضروا الواقعة، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال محمد المعنى، أحد أقارب مصابي الحادث، لـ«الوطن»، إنه جرى نقل المصابين «حسين. م» وزوجته ونجلهما «محمد» إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج، وحالتهم متوسطة، وذلك بعد تعرضهم لحادث سير واصطدام سيارتهم بسيارة أخرى على طريق «العريش - الشيخ زويد».

وأضاف، إن المصابين يتلقون العلاج المكثف في مستشفى العريش العام، وغير معروف حتى الآن ما إذا كان سيتم نقلهم إلى الإسماعيلية أو القاهرة أم لا، وذلك بحسب رأي الطبيب المختص خلال الساعات القليلة القادمة.

انقلاب سيارة بمنطقة جرادة شرق العريش

وفي وقت سابق، وقع حادث سير آخر على ذات الطريق بمنطقة جرادة شرق العريش، حيث انقلبت سيارة على إحدى منحنيات الطريق، دون وقوع إصابات بشرية، مع تحطم واجهة السيارة.