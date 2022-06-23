المئات من أبناء القبائل يشيعون جثمان «حسن الخلفات» جنوب الشيخ زويد

شيع المئات من أبناء القبائل قبيل مغرب اليوم الشيخ حسن علي خلف الخلفات، أحد أبرز المناضلين السيناويين إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد.

وعمت حالة من الحزن الكبير على المشيعين الذين جاءوا من غالبية المدن والقرى السيناوية، والمحافظات الأخرى، وتمت الصلاة عليه بمقابر الأهالي القريبة من زاوية الخلفات جنوب المدينة.

الخلفات رمز للنضال والبطولة

يقول الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد رموز القبائللـ«الوطن» إن حسن الخلفات توفي عن عمر ناهز 74 عاما، وأنه متزوج وله 4 أبناء، وأنه شارك في العديد من البطولات والعمليات الفدائية، وكان رمزا من رموز النضال.

وأضاف «أبو عليان» أن حسن الخلفات من أوائل الرموز التي طالبت أهالي سيناء بالوقوف ضد الجماعات الإرهابية وإفشال مخططهم، الذين كان يهدف إلى إفساد المنطقة، وقد تم تهديده، وغادر سيناء إلى أن توفي بعد صراع مع المرض بمحافظة الإسماعيلية

وأضاف نبيل المغربي، أحد رفقاء الدرب للمناضل أبو خلف لـ«الوطن» حيث أثنى على شجاعة وبطولة الشيخ حسن الخلفات، موضحا أنه كان صاحب إدارك قوي وصاحب كلمة صادقة، ويحب الوطن.

أطلق سراحة من السجون الإسرائيلية بعملية تبادل الأسرى

وأشار خالد زايد، أحد أبناء جنوب الشيخ زويد، أنه قد حكم على المجاهد السيناوي بالحبس 120 عاما، في المحاكم الإسرائيلية، ولكنه خرج في عملية تبادل الأسرى التي تمت بعد حرب أكتوبر، فقد كان أبو خلف دائما يحث الجميع على الحفاظ على تراب الوطن، والوقوف خلف القيادة السياسية، وكان له لقاءات كثيرة مع القيادة السياسية، وكان على علاقة جيدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى.