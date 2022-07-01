ما هو تحليل البصمة الوراثية لشيماء جمال قبل دفن جثمانها؟

لا يزال جثمان المذيعة شيماء جمال داخل مشرحة زينهم في انتظار قرار النيابة العامة بالتصريح بدفنه، بعد انتهاء تحليل البصمة الوراثية أو بصمة الحمض النووي، وهي أحد وسائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع من الحمض النووي ومعروفة «DNA».

استخراج جثمان شيماء جمال من مزرعة بالبدرشين

وفي قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، أن تحليل البصمة الوراثية للتأكد من أن الجثمان المستخرج من المقبرة بعد دفنه في المزرعة هو جثمان المذيعة شيماء جمال، ويكون عن طريق أخذ خلايا من الأم وتحليها جينيًا مع الخلايا المأخوذة من الجثمان، وبعدها سوف يصدر قرار النيابة العامة بالتصريح بالدفن.

تحليل البصمة الوراثية يستخدم في الشرطة والنيابة العامة

تحليل البصمة الوراثية أو «DNA» استخدم لأول مرة في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي لكشف الجرائم، واتسع نطاق استخدامه ليشمل مجموعة متزايدة من التحقيقات الجنائية، ومنها الجرائم البيئية.

تحليل البصمة الوراثية هي عبارة عن جزيء يوجد في معظم خلايا جسم الإنسان، وتحمل بعض مواضع هذا الجزيء الجينات معلومات تفيد في ترميز خصائصنا الفردية مثل لون العينين غير أن تركيبنا الجيني مؤلف بمعظمه من البصمة الوراثية غير المرمزة التي تختلف إلى حد بعيد بين الأشخاص غير المرتبطين فيما بينهم بصلة قربى وتشكل بالتالي أساسا للتفرد.

تفاصيل القبض على زوج المذيعة شيماء جمال

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على زوج شيماء جمال بعد حصار له قبل هروبه خارج البلاد وتبين أنه تنقل بين 3 محافظات كانت السويس هي المحطة الأخيرة عندما سقط في منزل صديقه «فاروق.أ»، صاحب شركة استيراد وتصدير ، ولم يقاوم الشرطة وكان بحوزته طبنجة وحقيبة ملابس تضم متعلقاته الشخصية.