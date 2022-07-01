القوات المسلحة توزع أكثر من مليون حصة غذائية بنصف الثمن بالمحافظات

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية، وتوزيعها بنصف الثمن على كل محافظات الجمهورية، التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية، والمناطق العسكرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وحرصت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف لتقديمها لأبناء القرى والأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.

تم تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكة الحديد إلى كل المحافظات، مدون عليها عبارات «تحيا مصر.. تحية إعزاز وتقدير للشعب المصري العظيم».

يأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة، ومشاركة منها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.