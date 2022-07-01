الضرائب: «البندرول» للتفرقة بين السجائر الأصلية والمهربة.. علشان صحتك

حذّرت مصلحة الضرائب من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والمعسل والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة التي تضر بالصحة ولا تحتوي على الطابـع الضريبي الملون.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم ببيع هذه المنتجات دون وجود الطابع الضريبي

وبحسب المصلحة فإن وجود الطابع الضريبي «البندرول»، الملون على منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والمعسل والمشروبات الكحولية ضرورة.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الطابع الضريبي الملون كما يلي:

- الطابـع الضريبي الملون باللون الأخضر يكون بالنسبة للمنتجات المحلية، واللون الأزرق بالنسبة للمنتجات المستوردة، واللون البنفسجي بالنسبة لمنتجات المعسل، واللون الأحمر بالنسبة للمشروبات الكحولية.

- مصلحة الضرائب المصرية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم ببيع هذه المنتجات دون وجود الطابع الضريبي الملون عليها، وإحالته إلى النيابة، لأن هذا يعد جريمة تهرب ضريبي وجمركي وعقوبتها الحبس، ولا يتم التصالح فيها.

سجائر مقلدة وغير أصلية تشبه السجائر الأصلية

- هناك سوق موازية لبيع أنواع متعددة من التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة الواردة من الخارج بطرق غير مشروعة وهي عبارة عن سجائر مقلدة وغير أصلية تشبه السجائر الأصلية «الإنتاج المحلي والمستورد»، وتضر بالاقتصاد المصري.

- هذه المنتجات لم يتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عليها لأنها تدخل السوق المصرية بطرق غير مشروعة، مما يساهم في تقليل موارد الدولة من هذه السلع لأنها تباع بنفس أسعار المنتجات الأصلية، ويؤدي إلى ضياع حقوق الخزانة العامة للدولة.

منظومة الطابع الضريبي المُؤمن

- تطبيق منظومة الطابع الضريبي المُؤمن الذي يحتوي على QR يمكن التأكد من خلاله من صلاحية الطابع والشركة المنتجة الأصلية الخاضعة للرقابة.

- التأكد من تطبيق معايير السلامة والجودة العالمية لصناعة التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والمعسل والمشروبات الكحولية.

- يمكن للمستهلك النهائي الكشف والتأكد من سلامة المنتج عن طريق بعض الاختبارات السريعة على الطابع الضريبي قبل شراء المنتج من منافذ البيع.

التأكد من صحة المنتج والشركة المصنعة

- يوجد برنامج سيتم إتاحته على موقع تحميل البرامج IOS وANDROID لجميع المواطنين مجانًا، يمكن من خلاله التأكد من صحة المنتج والشركة المصنعة الأصلية التي تخضع للرقابة الصناعية والتأكد من أن المنتج مطابق لمعايير الصحة العالمية.