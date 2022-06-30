«الشرقية للدخان» تنفي رفع أسعار السجائر في مصر

خلال الـ24 ساعة الماضية شهد سوق السلع توترا بسبب ما تردد عن رفع أسعار السجائر في مصر من عدمه، وأعلنت شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» في بيان رسمي نفي واقعة ارتفاع أسعار السجائر في مصر.

وجاء في بيان الشركة الشرقية للدخان التي حصلت «الوطن» على نسخة منه: «نمى إلى علم الشركة الشرقية للدخان وجود منشور مزور، وغير صحيح منسوب إلى الشركة، ومتداول بوسائل التواصل الاجتماعي يفيد بارتفاع أسعار السجائر، بدءا من أول شهر يوليو وهو ما لم يحدث».

سعر السجائر في مصر

وحرصا من الشركة على الشفافية والتواصل مع جمهور المستهلكين لمنتجاتها، تؤكد بأن أسعار السجائر لم تتغير منذ شهر مارس الماضي، وأن المنشور المتداول غير صحيح وهدفه إرباك الأسواق وتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين وتهيب الشركة بمستهلكي منتجاتها بتحري السعر من خلال الكود «QR» المطبوع على علب السجائر.

وأكدت الشركة الشرقية للدخان أن أسعار السجائر في مصر منذ مارس الماضي 2022 كالآتي:

الشرقية للدخان

- بوكس «10 سجائر» بـ11.5 جنيه «المستهلك النهائي».

- كليوباترا «كينج سايز» «20 سيجارة» بـ 18.5 جنيه «المستهلك النهائي».

- كليوباترا «سوفت كوين» «20 سيجارة» بـ 19 جنيهًا «المستهلك النهائي».

- كليوباترا «بوكس» « 20 سيجارة» بـ20 جنيهًا «المستهلك النهائي».

- كليوباترا «سوبر» « 20 سيجارة» بـ21 جنيهًا «المستهلك النهائي».

- مونديال «أحمر - أزرق - سيلفر» «20 سيجارة» بـ21 جنيهًا «المستهلك النهائي».

أسعار السجائر في مصر

وفي شهر مارس أعلنت شركات الدخان عن أسعار السجائر في مصر منها شركة بريتش أمريكان توباكو في ذلك الوقت مارس 2022 عن زيادة جديدة في أسعار السجائر من ماركات دانهيل ليصل سعرها للمستهلك النهائي بقيمة 49 جنيهًا، بينما رفعت ماركة «كنت» سعر السجائر، لتباع إلى المستهلك النهائي بقيمة 44 جنيهًا، إلى جانب ارتفاع ماركة رويالز لتباع في الأسواق بـ21 جنيهًا، لتتراوح إجمالي قيم الزيادات الجديدة بين جنيه و3 جنيهات حسب الماركات والأنواع.