الشرقية للدخان عن حظر استيراد السجائر: اللي بيتصنع في مصر جيد جدا وفريش

علق هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان على قرار الحكومة بوقف استيراد عدة أنواع من السجائر، مقدمًا الشكر لرئيس مصلحة الجمارك بسبب هذا القرار، مشيرًا إلى أن شركات السجائر التي تُصنع في مصر منتجاتها مضمونة ومطابق للمواصفات ومدفوعة ضرائبه وجماركه بطريقة صحيحة.

وأوضح أمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أنه من غير المعقول الحصول على سجائر تصنع في مصر ولكنه حصل عليها من مكان آخر غير معروف مستنكرًا بيع هذه السجائر المجهولة بينما تُصنع في مصر.

أكيد فيه حاجة مش مظبوطة

وأضاف: «أنا صاحب علامة تجارية وبصنعها في مصر تحت كل التوكيلات والأصناف الصحيحة وفيه واحد تاني بيروح يجيبها من حتة تانية إلا لو كان فيه حاجة مش مظبوطة ولو فيه حاجة مناسبة للذوق المصري كان صاحب العلامة التجارية هو اللي هيعملها».

وتابع: «الدخان اللي متصنع في مصر في المصانع بتاعتنا أو في المصانع المصرية بيتم بطريقة جيدة جدًا والدخان بتاعه بنكون متأكدين أنه تم استيراده وتخزينه بطريقة منظمة وبيتم إنتاجه حسب الاحتياج بتاع السوق ومبيبقاش فيه نوع من التخزين الزيادة عن اللزوم والبضاعة بتطلع تقريبا فريش للمستهلك اللي هيستهلكها وبالتالي العملية كلها منظمة على آخرها».