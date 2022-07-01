موضوع وعنوان خطبة الجمعة اليوم: «فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة»

اختارت وزارة الأوقاف «فضائل العشر الأوائل من ذى الحجة»، عنوانا لموضوع خطبة الجمعة اليوم، وذلك بمناسبة حلول الشهر الفضيل، والذي به أحد أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله، ولهذه الأيام فضائل عديدة، وفرصة للتقرب من الله سبحانه وتعالى بالصلاة وقيام الليل والصيام والدعاة إلى السميع البصير.

موضوع وعنوان خطبة الجمعة اليوم

ويؤدي أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، لتوضيح أعمال وفضائل هذه الأيام المباركة، والتي حرصت وزارة الأوقاف على اختيار هذا الموضوع من اجل حث الناس على الاستفادة واستغلال هذه الأيام من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أنّ في العشر الأوائل من ذي الحجة يوجد وقفة عرفات.

ويستمع الناس إلى خطبة الجمعة اليوم، والتي جاء نصها من وزارة الأوقاف: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: والفجر* وليال عشرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

نص خطبة الجمعة اليوم

وقد اختص الله سبحانه وتعالى امة الإسلام بأيام ومناسبات تتضاعف فيها الحسنات، حيث نصت خطبة الجمعة: «فقد امتن الله عز وجل على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن اختصهم بمواسم خير وبركة، تتضاعف فيها الحسنات، وتكفر فيها السيئات، وترفع فيها الدرجات، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن الله نفحات من رحمته، يصيب بها من يشاء من عباده».

كما يستمع المسلمون في خطبة اليوم، إلى فضل وأعظم الأعمال التي يمكن فعلها في العشر الأول من ذي الحجة، ويأتي على رأسها تأدية ركن من أركان الإسلام الخميس وهو أداء فريضة الحج، حيث يقول الحق سبحانه: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»، والحجيج أهل لإكرام الله (عز وجل) ومغفرته ورضوانه.