في ذكرى وفاته.. قصة حب عزت أبو عوف لـ«فاطيما» انتهت بمصحة أمراض عصبية

تحل اليوم الجمعة، الذكرى الثالثة على وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا عام 2019، تاركا وراءه ثروة من الحب للجمهور الذي عشق فنه على مدار سنوات طويلة.

ولكن لم يترك عزت أبو عوف، الحب على المستوى المهني فحسب ولكنه كان مغرما طوال حياته حتى أدخله مستشفى للأمراض العصبية للعلاج منه، حسبما ذكر في أحد لقاءاته مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

عزت أبو عوف يدخل مصحة عصبية

وكشف الفنان عزت أبو عوف، قبل رحيله، خلال أحد لقاءاته الإعلامية مع الإبراشي، عن قصة حبه لزوجته «فاطيما» التي تسببت في دخوله مستشفى أمراض عصبية بعد وفاتها.

وقال أبو عوف، في لقائه السابق، «فاطيما كانت بالنسبالي هي كل دنيتي لأن أنا اتعرفت عليها وهي عندها 15 سنة، وكنت أنا عندي 19 سنة فهي اللي ابتديت معاها كل حاجة، عشت معاها في كل حاجة وهي بصراحة كانت ملاك منزل من السماء».

وتابع الفنان الكبير، قائلا: «أنا صعب جدا في العشرة بتاعتي، الصراحة مودي أوي وأمزجتي متغيرة ومش كل حاجة بتبسطني، فهي كانت مستحملة كل دا بصدر رحب عمرها ما اشتكت عشنا مع بعض 37 سنة واتجوزنا وأنا عندي 23 سنة».

عزت أبو عوف يتحدث عن زوجته

وكشف أبو عوف، أنه بعد وفاتها دخل مصحة للأمراض العصبية قائلا: «مكنتش حاطط السيناريو دا، المفروض أنا أروح الأول مكنتش عامل حسابي ومن هنا كانت الصدمة اللي كانت جامدة أوي أوي أوي، وبعدها دخلت أكتر من مصحة للأمراض العصبية، كان بيجيلي بانيك وعدم ثقة بالنفس والحياة والناس كانت فترة سخيفة أوي».