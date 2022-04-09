وائل الإبراشي يظهر في الاختيار 3 ويعلق على استشهاد الحسيني أبو ضيف «فيديو»

«الحسيني قتل عمدًا بسبب مواقفه ولا يمكن أن يفلت القاتل»، بهذه الكلمات ظهر الكاتب الصحفي والإعلامي الراحل وائل الإبراشي في مشهد وثائقي تعليقًا استشهاد الكاتب الصحفي الراحل الحسيني أبو ضيف شهيد الصحافة المصرية، ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3 المذاع عبر قناة «on».

استعادت مشاهد استشهاد الحسيني أبو ضيف

واستعادت حلقة مسلسل الاختيار 3 مشاهد اغتيال الكاتب الصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف شهيد الصحافة المصرية، والذي كشف عن عدد من جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، قبل أن يلقى حتفه برصاصات قناصة الإخوان أثناء مشاركته في تغطية المظاهرات ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

تسجيلات حقيقية لتورط الإخوان

ويقدم الجزء الثالث من مسلسل الاختيار أسرارا جديدة عن مرحلة حكم جماعة الإخوان للبلاد، وتظهر في تسجيلات حقيقية لقيادات الإخوان كرههم الواضح لأجهزة الدولة المصرية ونيتهم محاربة هذه الأجهزة والسيطرة عليها وأخونتها لتعمل لحساب الجماعة بدلًا من عملها لحساب الوطن.

عدد ضخم من النجوم في الاختيار

ويشارك في الجزء الثالث من الاختيار عدد ضخم من النجوم، أبرزهم ياسر جلال وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وخالد الصاوي وعبدالعزيز مخيون وهشام إسماعيل.

وكشفت مشاهد من الاختيار 3 عن نية جماعة الاخوان في السيطرة على مؤسسات الدولة ورغبتهم في أخونة القوات المسلحة والشرطة، كما كشفت تسجيلات لقيادات إخوانية تظهر عداءهم لفئات مختلفة من الشعب المصري، فضلا عن عدائهم لأجهزة الدولة.