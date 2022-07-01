مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم برنامج دعم قدرات الشباب الأكاديميين

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، على تنظيم برنامج لدعم قدرات الشباب الأكاديميين بالتعاون مع منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور أن البرنامج يبدأ من عام 2022 الحالي ويستمر حتى نهاية 2024، ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب الأكاديميين، وتبادل الأفكار والمهارات معهم لنشر وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والمواطنة بين الطلاب وداخل مجتمع الجامعة ومجتمعاتهم المحلية بهدف التكامل مع رؤية مصر 2030، والتي تؤكد على الاهتمام بهذه القيم، مشيراً إلى أن البرنامج يشمل أنشطة متنوعة ما بين ورش عمل ولقاءات ثقافية وحوارية ومؤتمرات يديرها مجموعة من المدربين المتخصصين بمشاركة مجموعة متميزة من شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.