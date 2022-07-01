لطلاب الدبلومات الفنية.. اعرف أهم تخصصات جامعة بني سويف التكنولوجية

جامعة بني سويف التكنولوجية، تقبل الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، وتضم الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويوجد بها خمس برامج دراسية وتمنح الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص والبكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص والماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص والدكتوراة المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

ترصد «الوطن» في السطور التالية برامج الكلية لطلاب الدبلومات الفنية، بحسب ما علمته من مصادر مطلعه بالجامعة.

برامج الدراسة

-برنامج الميكاترونكس.

-برنامج تكنولوجيا المعلومات.

-برنامج الأوتوترونكس.

-برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

-برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

ضوابط قبول طلاب الدبلومات الفنية

-حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية والتي يحددها مكتب التنسيق أو المجلس الأعلى للجامعات.

-اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية والتي يحددها مجلس الجامعة وتجرى وفق القواعد المعمول بها.

-أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالكلية.

-اجتياز الكشف الطبي الخاص بالكلية.

معامل الجامعة

أولًا: معامل الميكاترونكس

-معمل التصنيع بواسطة الحاسب

-معمل المتحكمات الدقيقة

-معمل الهيدروليك والنيوماتيك

-معمل التحكم المنطقي القابل للبرمجة

-معمل المشاريع

ثانيًا: معامل تكنولوجيا المعلومات

-معامل البرمجيات

-معامل الشبكات

-معامل التطبيقات

ثالثًا: معامل الأوتوترونكس

رابعًا: معامل الطاقة الجديدة والمتجددة

أكدت المصادر لـ«الوطن»، أن الدراسة في جامعة بنى سويف التكنولوجية تركز على الجانب العملي ويمثل التدريب والتطبيقات الميدانية واكتساب المهارات على الأقل نسبة 60% من البرنامج الدراسي ويتم تدريب الطلاب في المعامل الدراسية على أحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة وفق الأسس العالمية للتعليم التكنولوجي.

وأضافت أنه تم تأليف عدد من الكتب والمراجع الدراسية التابعة لبرنامجي الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات لجميع الفرق في جميع التخصصات بالشراكة مع خبراء جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم «كوريا تك».