الإفتاء توضح آداب ذبح الأضحية: لا تلوث بدنك وثيابك بالدماء

أيام ويحل عيد الأضحى المبارك، ويبدأ المسلمين الاستعداد للتضحية، وهنا تزداد الأسئلة حول آداب ذبح الأضحية والطريقة السليمة التي يجب اتباعها عند الذبح وفقا لما أمر به الله تعالى وما ورد في السنة النبوية، وهناك بعض الأمور التي يجب اتباعها عند الذبح كما أن هناك بعض التصرفات المرفوضة، وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» آداب ذبح الأضحية.

آداب ذبح الأضحية

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» آداب ذبح الأضحية، موضحة أن الأضحية عبارة عن زكاة تقرب من الله عز وجل ولها عدد من الشروط لا بد من اتباعها أثناء الذبح.

كما أشارت الدار إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الحاكم وصححه، وتأتي آداب ذبح الأضحية على النحو التالي:

استقبال القبلة

1- في البداية يجب التأكد من سلامة الأضحية الصحية والبدنية، من أجل ضمان أكلها دون الإصابة بأي ضرر.

2- عند الذبح، لا بد من استقبال القبلة، أي أن تجعل رأس الأضحية في اتجاه القبلة.

3- ومن آداب ذبح الأضحية التي أوضحتها دار الإفتاء أن يتم وضع الأضحية على جانبها.

4- بعد ذلك يجب تسمية الله والتكبير، وهي واحدة من العناصر الأساسية في آداب ذبح الأضحية.

5- الترفق عند ذبح الأضحية واحدة من أهم آداب ذبح الأضحية التي على المسلم اتباعها.

6- ولفتت دار الإفتاء إلى أهمية التأكد من زهوق نفس الأضحية قبل مرحلة السلخ.

7- على القائم بالذبح أن يلتزم بالمكان المخصص للذبح.

موانع تجنبها عند الذبح

كما لفتت دار الإفتاء إلى عدد من الأمور التي تتنافى مع آداب ذبح الأضحية وعلى العبد الامتناع عنها عند الذبح، وهي:

1- لا يجب أن تقوم بجر الأضحية من موضع لأخر.

2- يجب أن يكون القائم بالذبح حريص بألا ترى الأضحية السلاح.

3- لا تُذبح الأضحية أمام أخرى، بل يجب أن تُذبح كل واحدة على حدى بعيد عن باقي الأضاحي الموجودة في المكان.

4- يجب تنظيف الشارع من مخلفات الذبح ولا يجوز ترك تلك المخلفات في الشارع.

5- لا يجوز أن تعطي الجزار أجرته من الأضحية.

6- يجب الحرص على ألا تتلوث ملابسك وبدنك من دماء الأضحية.