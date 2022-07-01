الداخلية: زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العيد

اعلنت وزارة الداخلية أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء.

زيارة استثنائية للنزلاء بمناسبة عيد الأضحى

وقالت الوزارة في بيان صادر لها اليوم، تقرر منح النزلاء زيارة إستثنائية أول أو ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس الموافق 21/7/2022 ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

وتابع البيان، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.