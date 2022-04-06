عبدالمجيد محمود: الإخوان مكانهم السجون وليست القصور.. «ومرسي كان على قده»

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إن الإخوان كانوا أصحاب أفكار هدامة، لذا فمن الطبيعي أن يكون مكانهم السجن وليس القصور، وهذا ما حدث بالفعل، موضحا أنهم دخلوا السجن ليتعلموا «صنعة» تنفعهم.

عبدالمجيد: الشاطر المتحكم في جماعة الإخوان

وأضاف «عبد المجيد» خلال تصريحات تليفزيونية، أن القيادي خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان وعضو مكتب الإرشاد كان المتحكم في الجماعة بالكامل، متابعا: «خيرت الشاطر لما كان مسؤول عن سلسبيل كان هو المتحكم في الإخوان وعنده معلومات الجماعة كلها في أجهزة كمبيوتر خاصة به، وهو اللي رتب نقل النائب العام عشان يستغل براءة الناس، ومرسي كان على قده وحس بالخوف، وقال دي خطوة مينفعش تتعمل كدة، قالوله إحنا مرتبين كل حاجة».

وأكد أن الإخوان عقب نقله طلبوا منه لقاء «مرسي»، وهو اللقاء الذي كشف عن كواليسه قائلا: «في آخر مشهد في حلقة النهاردة من مسلسل الاختيار 3 ظهر رفضي لنقلي، ورجعت النيابة تاني، والإخوان طلبوا مننا نقابل مرسي ساعتها، ومكانش عارف يقولنا إيه وقال إنه مكانش يعرف إني رفضت نقلي، ولو عارف كدة كان رفض القرار، كنت كلمتني بس في التليفون».

الاختيار مفخرة للدراما المصرية

وأكد النائب العام الأسبق، أن الإخوان كذبوا وقالوا إن الشعب يريد تطهير القضاء وأرسلوا عناصر منهم لمحاصرة المحكمة الدستورية، ومظاهرة أخرى بقيادة القيادي عبود الزمر المنتمي للجماعة الإسلامية أمام دار القضاء العالي.

وواصل: «أحد أفراد الأمن ساعتها قالي لازم تمشي من المكتب عشان أمنيا مش هينفع تقعد وقال إن فيه إعلان دستوري هيحصن قرارات مرسي بعزل النائب العام، وبالأمانة مصطفى بكري بلغنا بده وقال إنه هيتم فعلا صدور إعلان دستوري، حكم الإخوان مستمرش بسبب قوة عقيدة الأجهزة الأمنية، وعشان مرسي والعوا والشاطر مكانش ينفع يقعدوا في الحكم، دول قعدوا 80 سنة يخططوا عشان يحكموا ومستحملوش غير سنة واحدة، دراما الاختيار ناجحة بكل عناصرها من تمثيل وإخراج، دي حاجة مفخرة للدراما المصرية».