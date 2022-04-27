عاجل .. الإفراج بالعفو عن 3273 من نزلاء السجون في ذكرى تحرير سيناء

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبمناسبة الإحتفال بذكرى 25 أبريل لعام 2022، أعلنت الجهات المعنية الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم، بمناسبة الإحتفال بذكرى 25 أبريل 2022.

تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية وتنفيذاً للقرار الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعفو 25 أبريل لعام 2022.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 3273 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.