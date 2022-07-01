أسبوع ثقافي مصري في الأردن احتفالًا باختيار «إربد» عاصمة للثقافة العربية

رشحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وفدًا ثقافيًا وفنيًا لتمثيل مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية والمشاركة في الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة «إربد» عاصمة عربية للثقافة لعام 2022، من خلال أسبوع ثقافي مصري يقام في الفترة من 1 حتى 7 يوليو.

جاء ذلك تفعيلًا للبرنامج التنفيذي الذي وقعته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مع نظيرتها الأردنية هيفاء النجار ويشمل عدة مسارات للتعاون الثقافي بين مصر والأردن تضم عددًا من المجالات الفنية والثقافية والإدارة والصناعات المتخصصة التي من شأنها تبادل الخبرات وإتاحة الفرص أمام مثقفي البلدين للحوار والتواصل المثمر للارتقاء بالوعي.

مصر والأردن تجمعهما روابط تاريخية

وقالت عبد الدايم، في بيان صحفي، إنّ مصر والأردن تجمعهما روابط تاريخية متجذرة، وأضافت أن القوى الناعمة بمختلف صورها إحدى وسائل توطيد العلاقات مع مختلف الشعوب، خاصة الأشقاء، مشيرة إلى أن الفعاليات الإبداعية التبادلية بين البلدين نشأت منذ عقود طويلة، ووجّهت التهنئة لشعب الأردن لاختيار إربد العاصمة العربية للثقافة في 2022.

يشار إلى أن الوفد يترأسه الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وتشمل الفعاليات عدة ندوات ثقافية أعدها المجلس الأعلى للثقافة.

معرض فنون الخط العربي

ويقيم صندوق التنمية الثقافية معرضًا لفنون الخط العربي وآخر للحرف التقليدية وورشة عمل خاصة بها، كما تشارك الأوبرا بفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، والبيت الفني للفنون الشعبية بالفرقة القومية للفنون الشعبية، وقطاع الإنتاج الثقافي بالعرض المسرحي «فريدة».