عاجل.. وزيرة الثقافة: 2676 متسابقا تقدموا لجائزة المبدع الصغير من 27 محافظة

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إنّ جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية التي يقدمها المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس السيسي، تقدم لها ما يزيد على ألفي متسابق من 27 محافظة.

وأشارت عبدالدايم إلى أنّ الجوائز تضاعفت هذا العام، ووصل عدد الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير إلى 34 فائزًا في 8 أفرع، من بينهم 18 بنتًا و14 ولدًا.

حفل في دار الأوبرا

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان الفائزين بالمجلس الأعلى للثقافة، أنّ من المقرر أن تنظم وزارة الثقافة حفلًا للفائزين في سبتمبر المقبل في دار الأوبرا المصرية.