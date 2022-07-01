مساعد وزير التضامن يترأس بعثة حج الجمعيات الأهلية

أثنت وزارة التضامن الاجتماعي على تصعيد أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، لرئاسة بعثة «حج الجمعيات الأهلية»، لخبرته وكفاءته في إدارة البعثة.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي متابعة إجراءات الاطمئنان على حجاج الجمعيات الأهلية الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي ستكون على تواصل دائم مع رئيس البعثة ومع الإعلاميين ممثلي الوزارة.

وغادرت أولى رحلات حج الجمعيات، يوم الجمعة الماضي، الموافق يوم 24 يونيو، وتستمر الرحلات الجوية حتى غدا السبت الموافق 2 يوليو الحالي.

أماكن الإقامة للحجاج مصنفة ومميزة

وأكدت الوزارة أن أماكن الإقامة للحجاج في فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة ومميزة، موجهة بتقديم أفضل الخدمات والمتابعة المستمرة للحجاج على مدار الساعة، هذا بالإضافة إلى وجود مشرفين ومطوفين قد تم اختيارهم بعناية، وهم على أفضل مستوى من إدارة فرق الحجيج وتوجيههم، كما أنه يوجد مجموعة من الواعظات والواعظين تم ترشيحهم من قبل وزارة الأوقاف.

حالة حجاج الجمعيات الأهلية مطمئنة وبخير

ومن جانبه أكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن حالة حجاج الجمعيات الأهلية مطمئنة وبخير، حيث يتم تقديم كل التسهيلات تنفيذا لتوجيهات السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحا أن الوزارة تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأضاف عبدالموجود أن الفوج السادس وهو الفوج قبل الأخير ويشمل حجاج الدقهلية وعددهم 137 حاجا وحجاج المنوفية وعددهم 137 حاجا وهناك 130 حاجا من المٶسسة القومية لتيسير الحج والعمرة و41 حاجا من محافظة السويس يغادرون، اليوم الجمعة، من مطار القاهرة إلى جدة والانتقال إلى مكة المكرمة في نفس اليوم ويستمرون حتی 17 يوليو ثم التوجه إلى المدينة المنورة ويستمرون حتى 21 يوليو والعودة إلى مطار القاهرة.

ومن جهة أخرى أشاد الحجاج بالمستوى التنظيمي لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث كانت الاستعدادات لموسم الحج مكثفة وانتهت كل الإجراءات في وقت مناسب سواء حجز الفنادق أو وسائل المواصلات بالأراضي المقدسة.