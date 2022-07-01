أسعار النحاس تسجل أقل مستوى لها منذ فبراير 2021

وسعت العقود الآجلة للنحاس خسائرها نحو 3.5 دولار للرطل «450 جراما تقريبا»، وهو مستوى لم تشهده الأسواق، منذ فبراير 2021، حيث استمرت المخاوف من الركود في خفض الطلب من جانب التجار.

تخفيف قيود كورونا في الصين

ومع ذلك، فإن الأخبار التي تفيد بأن الصين خففت من قيود Covid-19 في شنغهاي، رفعت احتمالات ارتفاع الطلب.

وكانت حكومة الصين أعلنت أنها بصدد تخفيف إجراءاتها للحد من انتشار كورونا، بعد تشديدها ضمن سياسات صفر كوفيد، كما أظهرت البيانات الصناعية تحسنًا في نشاط المصانع الصينية، ووصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي «Caixin China»، إلى 51.7 في يونيو الماضي، وعاد إلى النمو بعد ثلاثة أشهر من الانكماش.

أكبر منتج للنحاس في العالم

وعلى صعيد الإنتاج، توصل عمال شركة «Codelco»، وهي أكبر منتج للنحاس في العالم في تشيلي، إلى اتفاق مع الشركة لإنهاء إضراب وطني تسبب في إغلاق أحد المصاهر، وفقد النحاس أكثر من 12٪ في يونيو، مسجلاً ثالث انخفاض شهري على التوالي.

توقعات الأسعار خلال الـ 12 شهرا المقبلة

وتشير توقعات مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، إلى أنه سيتم تداول النحاس عند 4.19 دولار للرطل بنهاية الربع الجاري، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين، وبالنظر إلى المستقبل من المتوقع أن يتم التداول عند 3.94 دولار في غضون 12 شهرًا.

ويجري تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن «LME»، وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، ويضم العقد القياسي 25000 رطل.

ويعد النحاس، ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل تشيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، بينما أكبر مستوردي النحاس هم الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.