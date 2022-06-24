تراجع أسعار النحاس لأدنى مستوى في 16 شهرا.. 3.7 دولار للرطل

واصلت أسعار النحاس هبوطها في تعاملات الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى في 16 شهرًا عند 3.7 دولار للرطل (450 جرام)، مع استمرار المخاوف من ارتفاع حالات انتشار كورونا في الصين، التي تعد المستهلك الرئيسي.

وشهدت الصين تزايدا في انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تصر الحكومة الصينية على تطبيق سياسة صفر كوفيد.

ارتفاعات أسعار الفائدة وتراجع الطلب

وعززت ارتفاعات أسعار الفائدة من المخاوف بشأن دخول الاقتصاد العالمي في ركود، وتراجع الطلب على المعادن، في الوقت ذاته بدأ عمال شركة Codelco، وهي أكبر منتج للنحاس في العالم في تشيلي، إضرابًا كبيرًا يوم الأربعاء الماضي بعد أن أعلنت الشركة إغلاق أحد أفران الصهر لديها.

أكبر انخفاض منذ يونيو الماضي

وعلى مدار الأسبوع، انخفض سعر المعدن الأحمر بأكثر من 7%، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف يونيو 2021. وفي أواخر أبريل الماضي، بدأت عقود النحاس الآجلة في التراجع إلى نحو 4.5 دولار للرطل.

أعلى مستوى على الإطلاق

وتظهر البيانات التاريخية أن أسعار النحاس بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 5.02 في مارس الماضي، وتشير التوقعات إلى أن يتم تداول النحاس عند 4.68 دولار أمريكي للرطل بنهاية الربع الجاري، وفقًا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس»، وسط توقعات أن يتم التداول عند 4.96 دولار في غضون 12 شهرًا.

ويتم تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن، وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، ويعد النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، بينما تضم قائمة أكبر مستوردي النحاس كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.