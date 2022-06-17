تراجع أسعار النحاس لأدنى مستوى منذ شهر.. ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

انخفضت العقود الآجلة للنحاس حول مستوى 4 دولارات للرطل، يعادل 450 جرام تقريبا، وهو مستوى لم تشهده الأسواق خلال شهر، وسط مخاوف متزايدة من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن التشديد العنيف من البنوك المركزية الكبرى، واستمرار تفشي فيروس كورونا في الصين من شأنه أن يضعف الطلب.

تراجع بنسبة 5% خلال أسبوع

يعطي التراجع في الأسعار رسالة تفاؤل للإنتاج الصناعي في الصين التي تعد المستهلك الرئيسي، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع في النشاط الاقتصادي، وانخفض النحاس بنسبة 5٪ تقريبًا هذا الأسبوع، ما يضعه على المسار الصحيح للتراجع الأسبوعي الثاني على التوالي.

ثالث أكثر المعادن استخداما في العالم

ويعد النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، وتضم قائمة المستوردين الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.

ولا يعد التراجع الحالي هو الأول من نوعه، حيث تراجعت العقود الآجلة للنحاس في أول أبريل إلى ما دون 4.8 دولار للرطل، أي أقل بنسبة 5% تقريبًا من أعلى مستوى لها، حينما سجلت 5 دولارات في 7 مارس الماضي، نتيجة تزايد مخاوف تراجع الطلب من الصين بسبب الإغلاق على خلفية انتشار كورونا، فضلا عن قوة الدولار الأمريكي.

وتشير توقعات «تريدينج كابيتال» إلى أنه قد يتم تداول النحاس عند 4.78 دولار للرطل بنهاية الربع الجاري، كما تتوقع المؤسسة أن التداول عند 5.07 دولار في غضون 12 شهرًا، وتاريخياً، وصل النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس 2022.

ويتم تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن «LME» وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند.