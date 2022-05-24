تراجع أسعار النحاس عالميا بسبب إغلاق الصين.. كم سعر اليوم؟

انخفضت العقود الآجلة للنحاس، إلى 4.32 دولار للرطل (450 جراما) من أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 4.35 دولار في وقت سابق من الأسبوع، متأثرة بمخاوف تراجع الطلب المستمرة من الصين بسبب الزيادة في إصابات فيروس كورونا.

وأبلغت بكين عن قفزة في حالات كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1493 منذ 22 أبريل مع تكثيف جهود الحجر الصحي لرفع الإغلاق المطول في شنغهاي في الأول من يونيو.

في غضون ذلك، قالت الصين إنها ستوسع خصومات الائتمان الضريبي، وتؤجل مدفوعات الضمان الاجتماعي وسداد القروض، وتطلق مشاريع استثمارية جديدة، وتتخذ خطوات أخرى لدعم الاقتصاد.

انخفاض واردات الصين

وأظهرت أحدث البيانات انخفاض واردات الصين من النحاس بنسبة 4% عن العام السابق في أبريل، حيث أضرت عمليات الإغلاق بنشاط التصنيع والاستهلاك.

كان الضغط على الأسعار أكثر هو الارتفاع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي، مما جعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن سعر النحاس وصل تاريخيًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس 2022.

تداول النحاس عند 4.19 دولار أمريكي

ومن المتوقع تداول النحاس عند 4.19 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات أنه سيتم التداول عند 3.94 دولار في غضون 12 شهرًا.

يجري تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن (LME)، وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، ويضم العقد القياسي 25000 رطل.

يعد النحاس، ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل تشيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، بينما أكبر مستوردي النحاس هم الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.