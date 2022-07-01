تعاونيات البناء والإسكان تطرح محلات ووحدات للبيع بالمزاد العلني

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح عدد من المحلات التجارية والجراجات والوحدات السكنية والإدارية، للبيع بالمزاد العلني بعدد من مشروعات الهيئة المختلفة، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.

وأوضح الدكتور حسام رزق، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ 300 جنيه، بمقر الهيئة الرئيسي، وبمقار فرعي الهيئة بالمنيا وسوهاج.

وحدات إدارية بمشروع العاشر من رمضان

وأشار رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم طرح محلات تجارية بمدن «الشيخ زايد، 6 أكتوبر بالحي الحادي عشر، والهضبتين السفلى والوسطى بالمقطم، والعبور»، بالإضافة إلى جراجات بالتوسعات الشمالية والقاهرة الجديدة والشروق، فضلا عن وحدات إدارية بمشروع العاشر من رمضان، بمساحات مختلفة؛ وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مبنى الهيئة الرئيسي.

طرح محلات تجارية ووحدات سكنية بمدن القناة

وأضاف الدكتور حسام رزق، أنه سيتم طرح محلات تجارية بمدينتي العامرية والدلنجات، بمساحات مختلفة؛ للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بجوار فرع الهيئة بمدينة العامرية.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه سيتم طرح محلات تجارية ووحدات سكنية بمدن القناة ( بورسعيد - الإسماعيلية - السويس ) بمساحات مختلفة، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق ١٠ أغسطس القادم في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بمركز شباب السلام بشارع الأمين بمحافظة بورسعيد.

طرح محلات تجارية بمدينتي الغردقة وسوهاج

ونوه الدكتور حسام رزق، إلى أنه سيتم طرح محلات تجارية بمدينتي الغردقة وسوهاج، بمساحات مختلفة؛ للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الأحد الموافق ١٤ أغسطس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بجوار فرع الهيئة بمدينة الغردقة.

وأكد رئيس الهيئة، أن تأمين دخول المزاد للوحدات السكنية ٧٥ ألف جنيه، و ١٠٠ ألف جنيه للمحلات التجارية، على أن يتم سداد التأمين لكل مزاد بشيك معتمد أو مصرفي أو فيزا ولا يوجد سداد نقدي.