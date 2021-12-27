تعاونيات البناء والإسكان تطرح محلات تجارية وقطع أراضي للبيع بالمزاد

أعلن اللواء الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح عددا من المحلات التجارية وقطع الأراضي، وذلك للبيع بالمزاد العلني في عدد من مشروعات الهيئة.

تعاونيات الإسكان تطرح محلات تجارية وقطع أراضي للبيع بالمزاد العلني

قال رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إن الطرح يشمل محلات تجارية بمشروعات الهيئة بـ «الشيخ زايد، و6 أكتوبر - الحي 11، والهضبة الوسطى بالمقطم، والهضبة السفلي بالمقطم، والعبور»، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022، الساعة 12 ظهرًا، بنادي العلميين بجوار مبنى الهيئة الرئيسي.

رزق: الطرح يتضمن قطع أراضي مخصصة لعدد استخدامات

وأضاف رزق، أن الطرح يتضمن أيضا قطع أراضي مخصصة مولات تجارية ومستشفى ونشاط اجتماعي وترفيهي، بمشروعات «لؤلؤة أكتوبر بمدينة حدائق أكتوبر 103 عمارة بمدينة 6 أكتوبر، التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر»، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022، الساعة 12 ظهرا بنادي العلميين بجوار مبنى الهيئة الرئيسي.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الهيئة الرئيسي نهاية شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، لافتا إلى أن هناك تسهيلات في السداد حتى 5 سنوات للمحلات، و7 سنوات لقطع الأراضي.

رزق: مشروعاتنا تهدف لتوفير فرص العمل بالمدن الجديدة

وأشار رزق، إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتحقيق التنمية المستهدفة وتقديم الخدمات المميزة وتوفير فرص العمل بالمدن الجديدة.

وأكد رزق، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهيئة تطبق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، على مدار الساعة حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين بها.