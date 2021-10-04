أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح عدد من قطع الأراضي والوحدات «السكنية، والإدارية»، والمحال التجارية والصيدليات والجراجات، وذلك للبيع بالمزاد العلني في عدد من مشروعات الهيئة بالمدن الجديدة.

تعاونيات الإسكان تطرح وحدات سكنية وقطع أراضي ومحال تجارية للبيع

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي، أبرز تفاصيل وملامح الطرح الجديد، وهي كالآتي:

1 - أعلن الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن جلسات البيع بالمزاد العلني ستتم وفقا للمواعيد التالية:

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق 18 من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بمركز شباب السلام في شارع الأمين بجوار مستشفى أفامينا بورسعيد، وتضم المعروضات: مشروعات لؤلؤة بورسعيد.

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين، بجوار مبنى الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر، وتشمل المعروضات مشروعات الهضبة الوسطي والهضبة السفلى بالمقطم وكوم أوشيم بالفيوم.

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر، وتشمل المعروضات بمشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة والتوسعات الشمالية بـ6 أكتوبر ولؤلؤة أكتوبر بحدائق أكتوبر و103 عمارات بـ6 أكتوبر، ولؤلؤة بدر بمشروع الهيئة 89 فدانا.

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر، وتشمل المعروضات بمشروعات البستان بالقاهرة الجديدة و164عمارة بـ 6 أكتوبر والشروق والتوسعات الشمالية والشيخ زايد.

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهرا، بمقر فرع الهيئة بالعامرية «4 ب» الإسكندرية، وتتضمن المعروضات بمشروعات العامرية والدلنجات بالبحيرة.

تعرف على تفاصيل جلسات مزاد تعاونيات البناء والإسكان

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهرا بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتضم المعروضات بمشروعات السويس والإسماعيلية والعريش.

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهرا بموقع المشروع بالمنصورة.

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر فرع الهيئة بالغردقة، وتشمل المعروضات بمشروعات سوهاج والغردقة.

اللواء حسام رزق: تسهيلات في السداد حتى 7 سنوات

كان اللواء حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أعلن أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الهيئة الرئيسي ومقار الفروع المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلني بها.

وأوضح «رزق» أن هناك تسهيلات في السداد حتى 7 سنوات للأراضي، وباقي المعروض بالمزاد حتى 5 سنوات.

وقال الدكتور حسام رزق، أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.