«الداخلية» توضح حقيقة فيديو اختطاف فتاة في كفر الشيخ بـ«التخدير بالدبوس»

نفت وزارة الداخلية محاولة اختطاف فتاة مقيمة بإحدى قرى مركز سيدي سالم التابع لمحافظة كفر الشيخ، بأسلوب «التخدير ووخز الدبوس»، مؤكدة أنه جرى ضبط القائم على نشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لترويجه هذه المعلومات الخاطئة.

ضبط ناشر فيديو لادعائه اختطاف فتاة

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار سابقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً الادعاء بضبط أحد الأشخاص حال محاولته خطف إحدى الفتيات بأسلوب «التخدير بوخز الدبوس»، بمنطقة المنشية بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ.

وأضافت: «ما تبين من الفحص بأن صحة الواقعة تمثلت في ضبط أحد الأشخاص لتحرشه بإحدى السيدات بالمنطقة المشار إليها، فقد تم ضبط القائم على نشر ذلك المقطع، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة».