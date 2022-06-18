سامي عبدالراضي: شائعات الاختطاف عن طريق التخدير بشكة دبوس انتشرت بشكل منظم

كشف الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، عن تفاصيل تداول شائعات تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات في المواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، موضحًا: «الشائعات بدأت برسالتين صوتيتين، الأولى بصوت أنثوي فيه لهفة وارتباك وقلق ورعب واستغاثات وجزء تحذيري من شكة دبوس تؤدي إلى الوقوع تحت تأثير المخدر، لكن الأمر كان مرتبًا ومنظمًا، والبعض يتداولها دون وعي».

تداول التسجيل الصوتي بشكل لا يمكن لأحد أن يثبت عكسه

وأضاف «عبدالراضي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة dmc: «يجب على من يتعرض لهذا النوع من الرسائل أن يتعامل معها بالتحليل والنقد، فنحن لا نعيش في الصحراء، إذ إن تعداد المصريين 110 ملايين نسمة، وإذا سقط أحد في الشارع مغشيا عليه، فإن كثيرين يتجمعون حوله لمساعدته، وبالتالي كيف يمكن لأحد أن يخدر آخر حتى يخطفه من وسط المارة أو في المواصلات العامة؟».

وتابع مدير تحرير جريدة الوطن: «تم تداول هذا التسجيل الصوتي بشكل لا يمكن لأحد أن يثبت عكسه، لكن لو خرجت بمقطع فيديو لتم التوصل إلى مصدره، نحن أمام رسالة جرى تسريبها من شخص إلى شخص ومن مجموعة إلى مجموعة، ولا أساس لها من الصحة، ولو التخدير بمثل هذه السهولة، ما وجد الأطباء صعوبةً في تخدير المرضى لإجراء الجراحات».

رد على شائعات بدرية طلبة

وواصل أن وزارة الداخلية ردت على ما نشرته الفنانة بدرية طلبة، موضحًا أنها خُدعت في المنشور الذي كتبته بشأن تعرض ابنة شقيقها في الإسكندرية للتخدير، حيث فقدت الوعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأكدت الفنانة أنها تشابه عليها الأمر وصححت هذه المعلومة.