ضبط 120 كيلو بانجو بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة بقصد الاتجار

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيادته سيارته بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 120 كيلو جرامًا - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.