قبل محاكمته غدًا.. تعرّف على التهم الموجهة لمرتكب «مذبحة الريف الأوروبي»

تُعقد غدًا السبت أولى جلسات محاكمة المتهم بارتكاب الحادثة المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، وذلك بتهمة قتل مزارع و4 من أفراد أسرته، وهما ابنتاه وحفيداه، أمام محكمة جنايات الجيزة.

6 اتهامات منسوبة للمتهم بقتل أسرة الريف الأوروبي

وتستعرض «الوطن» التهم الست الموجهة من جانب النيابة إلى المتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبي»، التي شهدتها منطقة «الشيخ زايد» بالجيزة في شهر مايو الماضي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل خمسة أفراد من أسرة واحدة وهم المزارع وابنتاه وحفيداه داخل إحدى المزارع بقرية الريف الأوروبي في مدينة الشيخ زايد إلى المحاكمة الجنائية.

قتل وشروع في هتك عرض.. تهم تواجه منفذ «مذبحة الريف الأوروبي»

- قتل المجني عليه المزارع «عادل إبراهيم»، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حين اكتشف «عادل» سوء فعل المتهم بابنته وعبثه بها، لتحتدم المواجهة بينهما، وتنتهي بقتل المزارع طعنًا باستخدام سلاح أبيض «سكين» وطعنه عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسد المجني عليه «الرقبة، والصدر، والبطن»، التي أودت بحياته.

- قتل المجني عليها «هناء عادل علي»، وهي ابنة المجني عليه الأول، وذلك عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، بعدما خاف افتضاح أمره بعد قتله لوالدها، ورفضها عرض خطبته، ليطعنها عدة طنعات أيضًا في أماكن مختلفة من الجسم بـ«سكين» في الرقبة والوجه والصدر.

- قتل المجني عليها «منار عادل علي»، وهي الابنة الثانية للمزارع، وذلك عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد خوفاً من افتضاح أمره بعدما قتل والدها وشقيقتها الكبرى، وأيضًا باستخدام نفس السلاح وتسديد عدد من الطعنات في مناطق «البطن والصدر والعنق».

- قتل المجني عليها «شهد عبدالهادي محمد»، حفيدة الأول وابنة الثانية، التي لم تبلغ من العمر 18 عامًا، حيث رأى ضرورة الخلاص منها خوفًا من افتضاح أمره، وأنهى حياتها بنفس السلاح الأبيض.

- قتل المجني عليه الأخير وهو الطفل «مروان» حفيد المجني عليه الأول، الذي لم يبلغ من العمر 18، وذلك عمداً دون سبق إصرار أو ترصد، خوفاً أيضاً من افتضاح أمره، ليُنهي حياته بنفس الطريقة.

- الشروع في هتك عرض المجني عليها «هناء عادل علي» بالقوة، حيث دس لها مخدرًا في شراب كان قد أعده لها بنفسه ثم وضعه في متناولها من أجل محاولة تخديرها وهتك عرضها.