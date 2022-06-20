شاهد في واقعة «مذبحة الريف الأوروبي»: المتهم اشترى مني مخدر وقال عاوزه للكلاب

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجآت بشأن «مذبحة الريف الأوروبي» التي ارتكبها «عاطف م أ» المتهم بمقتل 5 أشخاص داخل إحدى المزارع في منطقة الشيخ زايد، بحسب ما جاء في أقوال الشهود عن تلك الجريمة المأساوية التي شغلت الرأي العام في الأيام القليلة الماضية، بينما أحيل إلي محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5، ولتكون أولى جلسات محاكمته 2 يوليو من الشهر الجاري.

اكتشفنا عدم وجود المتهم بالمكان.. فتأكدنا أنه مرتكب الواقعة

وجاءت أقوال الشهود التي تضمنت «محمد عادل»، و«أسماء عادل» نجلي الضحية الأولى، و«عماد ع»، سائق، أنهم ولطول فترة ترقبهم وصول المجني عليهم لمسكنهم عقب انتهاء فترة عملهم بالمزرعة محل حدوث الواقعة كعادتهم، وعدم استجابتهم لاتصالاتهم الهاتفية، ساورهم الشك في مكروه أصابهم، فأجمعوا أمرهم وهرعوا لتفقد طريق عودتهم من ذلك المحل خشية تعرضهم لحادث طريق، والذي لخلوه مما ظنوا به قصدوا محل عملهم، والذي لدى بلوغه وتطلعهم لما وراء أسواره أدركوا عدم مغادرة المجني عليهم له لوجود مركبتهم بمحيطه، فأخذوا ينادونهم دون مجيب، فتجاوزوا أسواره ليفجعوا بما رأوا من مشهد مقتل ذويهم وما ألم بهم من إصابات أودت بحياتهم، أبلغوا على أثرها السلطات الأمنية، كما أضافوا بغياب المتهم الذي كان يشارك المجني عليهم مسكنهم بمحل الواقعة وقت أن أدركوها.

طلب مخدر وقال لي للكلاب

بينما أكد «عماد ص»، الشاهد الرابع في القضية، أن المتهم مر بمحل عمله صباح يوم الواقعة، طالبا شراءه مخدرا للكلاب، فقدم له العقار المخدر، والذي باع إليه منه كطلبه خمسة ميللي داخل سرنجة طبية.

قال لي وصلني للسوق هاجيب حاجة من هناك

وأوضح الشاهد الخامس «وليد م»، سائق وخفير بإحدى المزارع المجاورة لمحل الواقعة، أنه يمتلك مركبة آلية يعمل عليها لنقل الركاب بالأجر، وكذا عمله كخفير بإحدى المزارع بالريف الأوروبي بمحيط حدوث الواقعة، اعتاد المتهم استخدامه وطلب إقلاله إلى أي وجهة يقصدها، وأنه صباح يوم الواقعة طلب منه إقلاله إلى إحدى الأسواق التجارية لقضاء بعض احتياجاته فأجاب طلبه وبطريق عودتهما استوقفه المتهم للدلوف إلى الصيدلية البيطرية الخاصة بالشاهد الرابع، والذي رآه عقب خروجه منها وبحوزته كيس بلاستيكي لا يظهر ما بداخله، وأضاف أنهما عقب أن عادا سويا إلى أدراجهما، هاتفه المتهم ليل ذات اليوم مجددا ليطلب منه سرعة إقلاله خارج محيط الريف الأوروبي حتى يتمكن من استقلال وسيلة نقل تبلغه مسقط رأسه بمحافظة سوهاج لخلاف دب بين ذويه أراد أن يدركه سريعا.