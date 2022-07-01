ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ضبط متهمين بالإتجار في المواد المخدرة

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

10 ملايين جنيه حصيلة ثروة المتهمين من نشاطهما غير المشروع

وأضاف بيان للوزارة أن المتهمين أجريا عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقاما بشراء العقارات والأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بصبغة شرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.